Les enfants du rappeur P. Diddy, Sean Combs de son vrai nom, sortent du tribunal à New York après sa condamnation à 4 ans et deux mois de prison dans une affaire de violences sexuelles. IMAGES
Les enfants de P. Diddy sortent du tribunal après sa condamnation
