Si ce jeudi la France a levé 11 milliards d'euros sans difficulté, le taux a légèrement dépassé l’objectif. Faut-il s’inquiéter ? Rendements en hausse, comparaisons avec l’Italie, risques de dégradations, et scénario d’une tempête financière d’ici la fin d’année : le point de vue de Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire et Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, dans "On va pas se fâcher". Ecorama du 5 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Endettement : François Bayrou dramatise-t-il trop les risques ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
