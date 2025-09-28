Le Niger, engagé dans des procédures internationales avec le géant français de l'uranium Orano, a accusé samedi à l'ONU la France de l'"entraîner dans des procès interminables pour arrêter l'exploitation et la vente" de son minerai.
A l'ONU, le Niger accuse la France de l’empêcher d’exploiter son uranium
