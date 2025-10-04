Des centaines de personnes viennent manifester près de la place de la République à Paris en soutien au peuple palestinien, alors que l'armée israélienne annonce poursuivre ses opérations à Gaza malgré les appels de Donald Trump à cesser immédiatement les bombardements, après un accord du mouvement islamiste Hamas pour libérer tous les captifs. IMAGES
Paris: des centaines de personnes manifestent en soutien à Gaza
