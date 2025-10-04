Des milliers de personnes manifestent contre le président malgache Andry Rajoelina dans la ville portuaire d'Antsiranana, au nord du pays. Les partisans et les opposants du gouvernement malgache, acculé, devaient également organiser samedi des rassemblements rivaux dans la capitale Antananarivo, à la suite de manifestations menées par des jeunes qui ont donné lieu à des arrestations, des tirs de gaz lacrymogènes et des coups de feu. Selon les Nations unies, au moins 22 personnes ont été tuées, un bilan que le gouvernement a démenti. IMAGES
Madagascar: Grande manifestation dans le nord contre le gouvernement Rajoelina
