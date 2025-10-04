D'épaisses colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de la ville de Gaza, filmées depuis le sud d'Israël, alors que l'armée israélienne déclare poursuivre son offensive dans la ville et avertit les habitants de ne pas retourner dans la zone, malgré un appel du président américain Donald Trump à mettre fin immédiatement aux bombardements d'Israël. IMAGES
De la fumée s'élève de Gaza-ville alors qu'Israël poursuit son offensive
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro