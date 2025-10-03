Des centaines de fans de Taylor Swift se sont rassemblés à New York pour visiter une galerie accueillant une expérience immersive dédiée à la la mégastar américaine, quelques heures avant la sortie de son nouvel album "The Life of a Showgirl."
New York: une galerie célèbre Taylor Swift pour la sortie de son nouvel album
