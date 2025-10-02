La police et les équipes d'urgence ont été déployées jeudi près des lieux d'une attaque survenue devant une synagogue du quartier de Crumpsall, à Manchester, où la police affirme que quatre personnes ont été blessées. L'attaque est considérée comme "terroriste" par la police, qui a tiré sur le suspect.
Manchester: quatre blessés dans une attaque à l'extérieur d'une synagogue
