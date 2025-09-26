Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu commence son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, des manifestants se rassemblent à Times Square, New York, pour demander des sanctions contre Israël.
Des manifestants rassemblés à New York alors que Netanyahu s'exprime à l'ONU
