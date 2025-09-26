Séparés par une barrière, des manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens se sont rassemblés jeudi devant l'hôtel où séjourne le Premier ministre israélien, Benjamin Netanhayu, à New York, à la veille de son discours attendu à la tribune de l'ONU.
New York: manifestation devant l'hôtel où séjourne Netanyahu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro