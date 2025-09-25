Alors que Donald Trump a qualifié le changement climatique d'"arnaque", l'actrice Jane Fonda a estimé mercredi qu'il fallait "faire un peu de pédagogie" sur le sujet.
Jane Fonda réagit aux propos de Donald Trump sur le changement climatique
