"Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison mais la tête haute", a déclaré l'ancien président Nicolas Sarkozy à sa sortie de la salle d'audience après sa condamnation dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne de 2007.
Nicolas Sarkozy: "je dormirai en prison la tête haute"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro