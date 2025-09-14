Leur soutien à Gaza a propulsé leur popularité mais a parfois fait d'eux des parias: dans un entretien à l'AFP, le groupe de rap nord-irlandais Kneecap se félicite que la défense des Palestiniens ait "grandi". "Les gens disent que nous avons profité de ça et c'est évident qu'il y a plus de personnes qui viennent aux concerts, ce qui conduit évidemment à augmenter nos recettes", estime Mo Chara, 27 ans, de son vrai nom Liam O'Hanna, un des rappeurs du trio.
Pour le groupe de rap Kneecap, "le soutien à la Palestine a grandi"
