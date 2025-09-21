À partir de samedi, il sera de nouveau possible de monter au sommet des tours de Notre-Dame de Paris, totalement restaurées après l'incendie ayant ravagé la cathédrale en 2019.
Journées du patrimoine: les tours de Notre-Dame de Paris de nouveau accessibles
