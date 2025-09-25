De retour sur les campus universitaires, le mouvement conservateur de Charlie Kirk attire à l'université Virginia Tech, en Virginie, un auditoire déjà sensible à ses idées mais particulièrement mobilisé après l'assassinat de cet influenceur américain en pleine réunion publique.
Sans Charlie Kirk, son mouvement reprend son bâton de pèlerin sur les campus américains
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro