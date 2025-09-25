A la sortie de la salle d'audience, l'ancien président Nicolas Sarkozy, condamné à cinq ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé, assorti de l'exécution provisoire, pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007, a jugé sa condamnation d'une "gravité extrême pour l'état de droit".
Procès libyen: Sarkozy juge sa condamnation d'une "gravité extrême pour l'état de droit"
