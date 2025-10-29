Rob Jetten, ex-athlète champion précoce de la politique néerlandaise

Le chef du parti centriste néerlandais D66, Rob Jetten, le 18 octobre 2025, à Leiden, aux Pays-Bas ( ANP / Lina Selg )

Plus jeune, Rob Jetten était meneur d'allure, "lièvre", pour les entraînements de Sifan Hassan, devenue championne olympique d'athlétisme. A 38 ans, c'est dans l'arène politique que le Néerlandais mène désormais la course après le succès de son parti centriste.

À l'instar d'Hassan, vainqueur du marathon des JO de Paris grâce à une accélération fulgurante dans le dernier virage, le jeune politicien a parfaitement orchestré sa campagne.

Avec son message positif et une énergie juvénile, il a remporté un grand succès aux élections législatives anticipées, après un sprint remarquable en fin de campagne.

D'après les sondages de sortie des urnes publiés mercredi, il remporterait l'élection avec 27 sièges, devançant le leader d'extrême droite Geert Wilders, relégué à la deuxième place.

"Nous avons mené une campagne très positive car nous voulons éradiquer tout le négativisme qui règne aux Pays-Bas depuis quelques années", a déclaré M. Jetten à l'AFP.

"Je veux replacer les Pays-Bas au cœur de l'Europe car, sans coopération européenne, nous ne sommes nulle part", a ajouté celui qui a gravi les échelons politiques à grandes foulées.

Entré au Parlement à l'âge de 30 ans, il est nommé chef du D66 un an après, devenant le plus jeune à ce poste.

La mayonnaise ne prend pas tout de suite pour le prodige, catalogué de "Robot Jetten" avec ses lunettes strictes et ses phrases toutes faites.

"Le meilleur conseil que j'ai eu à ce moment-là, c'est: explique ton histoire comme si tu étais assis à table avec des amis", a confié l’intéressé.

Il abandonne les lunettes après une chirurgie laser des yeux et adopte une attitude décontractée et enjouée.

Ensuite, les étoiles s'alignent: hasard du calendrier, il brille dans un populaire quiz TV de culture générale, enregistré au printemps mais diffusé lors des semaines précédant le scrutin.

Rien d'étonnant sans doute pour quelqu'un qui, enfant, lisait deux journaux et regardait le journal télévisé du matin avant d'aller à l'école.

- "Intello" -

"Un intello. C'est vraiment ce que j'étais à 12 ans", admet le politicien, qui a grandi à Uden, dans le sud des Pays-Bas, avant d'étudier la science administrative à l'université Radboud de Nimégue.

Avant d'entrer en politique, il a été conseiller pour ProRail, organisme public gérant le réseau ferroviaire néerlandais.

Il est en couple avec le joueur de hockey sur gazon argentin Nicolás Keenan depuis 2022. Leur mariage est prévu l'été prochain en Espagne.

Enfant, le jeune Rob rêve de devenir sportif de haut niveau. "Le football et l'athlétisme étaient mes plus grandes passions", a-t-il confié.

"Mais en grandissant et en découvrant davantage mon identité, il était assez difficile pour moi de ne pas pouvoir m'identifier à des athlètes homosexuels de haut niveau", a-t-il poursuivi.

Rob Jetten à Leiden le 29 octobre 2025, aux Pays-Bas ( ANP / Robin Utrecht )

Plus tard, il s'imagine une carrière dans l'hôtellerie et la restauration. "Idéalement, je voulais avoir ma propre entreprise, au bord de la plage, dans un pays chaud".

Mais lorsqu'il s'éprend de la politique, son talent est vite repéré. Il devient ministre de l'Énergie et du Climat entre 2022 et 2024, malgré son jeune âge et son manque d'expérience.

Cependant, la popularité de son parti chute, le D66 passant de 24 sièges au Parlement à seulement neuf lors des élections de 2023.

Deux ans plus tard, les observateurs attribuent son succès à une approche moins "woke", moins alarmiste sur le plan climatique et, de manière générale, plus pragmatique.

Dès le début de sa campagne, il exclut toute coalition avec le leader d'extrême droite Geert Wilders, le qualifiant de "plus grand tyran de la cour de récréation".

"En tant que démocrate, je ne vois pas comment je pourrais former une coalition avec lui", a-t-il déclaré.