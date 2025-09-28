Dans Premières cette semaine, rencontre avec l'écrivain et philosophe Nathan Devers qui publie 'Surchauffe' aux éditions Albin Michel. Dans ce roman introspectif et habité, Nathan Devers, qui est aussi éditeur, chroniqueur et éditorialiste, explore les signaux sous terrains de notre époque contemporaine en surchauffe et au bord du burn-out. Il propose ainsi en littérature le diagnostic de ce qu'il décrit comme le "mal du siècle" ou la "maladie de la modernité".
Nathan Devers : "Notre monde en surchauffe est au bord du burn-out"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro