Nathan Devers : "Notre monde en surchauffe est au bord du burn-out"

information fournie par France 24 28/09/2025 à 15:32

Dans Premières cette semaine, rencontre avec l'écrivain et philosophe Nathan Devers qui publie 'Surchauffe' aux éditions Albin Michel. Dans ce roman introspectif et habité, Nathan Devers, qui est aussi éditeur, chroniqueur et éditorialiste, explore les signaux sous terrains de notre époque contemporaine en surchauffe et au bord du burn-out. Il propose ainsi en littérature le diagnostic de ce qu'il décrit comme le "mal du siècle" ou la "maladie de la modernité".

