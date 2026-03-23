La maire socialiste sortante de Nantes, Johanna Rolland, qui a été réélue avec 52,4% des voix lors du second tour des municipales, vante son projet qui "s'assume de gauche" et "ne laisse personne au bord du chemin". Johanna Rolland, 46 ans, rempile pour un troisième mandat dans cette ville socialiste depuis 1989 et l'élection de Jean-Marc Ayrault.
Nantes: la maire socialiste Rolland réélue vante un projet "qui s'assume de gauche"
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