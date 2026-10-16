Le patron de Tesla Elon Musk a dévoilé jeudi soir une voiture capable, selon lui, de voler, dans une séquence spectaculaire évoquant un film de science-fiction mais sans détailler sa future commercialisation. Ce véhicule futuriste baptisé "Roadster" est équipé de propulseurs inspirés de ceux des fusées de SpaceX.
Musk dévoile une voiture Tesla "volante"
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