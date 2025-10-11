Zoom aujourd'hui sur la situation catastrophique des femmes et des filles en Afghanistan. Le retour des Talibans au pouvoir il y a un peu plus de quatre ans a été synonyme d'application ultra-rigoriste de la charia et d'un retour en arrière brutal pour ce qui est des droits des femmes et donc des filles. Privées d'école à partir de la 6e, bannies des salles de sport ou encore des parcs : un panel de restrictions qui les exclut et les efface de la vie publique, les confinant à leur domicile dont elles ne peuvent même plus désormais ouvrir les fenêtres. Mursal Sayas, journaliste afghane, défenseure des droits humains et fondatrice de l'association "Femmes au-delà des frontières", témoigne de la situation en Afghanistan dans "Au cœur de l’info".
Mursal Sayas : "Les petites filles en Afghanistan aujourd'hui ont peur de grandir"
