La Belgique vit ce mercredi sa troisième journée de mobilisation, marquée par une grève générale qui paralyse transports, écoles et administrations. Ce mouvement d'une ampleur inédite depuis les années 1980 vise la politique d'austérité du Premier ministre Bart De Wever, qui vient de conclure un budget finalement revu à la baisse. Décryptage.
Grève générale en Belgique : paralysie du pays et bras de fer autour du budget
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro