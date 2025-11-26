 Aller au contenu principal
Grève générale en Belgique : paralysie du pays et bras de fer autour du budget

information fournie par France 24 26/11/2025 à 11:53

La Belgique vit ce mercredi sa troisième journée de mobilisation, marquée par une grève générale qui paralyse transports, écoles et administrations. Ce mouvement d'une ampleur inédite depuis les années 1980 vise la politique d'austérité du Premier ministre Bart De Wever, qui vient de conclure un budget finalement revu à la baisse. Décryptage.

Mouvements sociaux

L'offre BoursoBank