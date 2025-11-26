À la Une de la presse ce mercredi 26 novembre, Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, a donné des conseils à Moscou. Une enquête sur l'impunité des clients de mineurs exploités sexuellement. Et une fraude, inspirée du film Madame Doubtfire.
Plan de paix en Ukraine : les "Européens s'offrent un répit"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro