Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, a remporté dimanche la mairie de Paris avec 50,52% des suffrages, neuf points devant sa rivale de droite Rachida Dati, selon les résultats complets publiés par la Ville.
Municipales: Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro