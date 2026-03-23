Marseille est "restée unie", a lancé ému son maire sortant Benoît Payan, confortablement élu avec sa liste de gauche hors-LFI devant le candidat RN Franck Allisio, qui de son côté efface totalement la droite classique locale.
Municipales: Benoît Payan confortablement élu à Marseille
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