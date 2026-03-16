"Nous pouvons nous féliciter que Grégory Doucet ait répondu à notre appel à la responsabilité hier soir en nous proposant de fusionner nos listes de manière technique", déclare la députée LFI Anaïs Belouassa Cherifi, après le premier tour de l'élection municipale à Lyon où elle a obtenu 10,41% des voix.
Accord LFI et Grégory Doucet à Lyon :"Nous pouvons nous féliciter" (Anaïs Belouassa Cherifi)
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