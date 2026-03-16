De la fumée est visible au-dessus de l'ultrasécurisée zone verte dans le centre de la capitale irakienne, après qu'une forte explosion a retenti à Bagdad. C'est dans la zone verte que se trouvent l'ambassade américaine et d'autres représentations diplomatiques, mais aussi institutions internationales et instances gouvernementales. De hauts dirigeants et politiciens y vivent également. IMAGES
De la fumée s'échappe de Bagdad après une forte explosion
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