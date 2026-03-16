Le maire de gauche sortant Benoît Payan ne veut pas de "tambouille" et repart seul pour le second tour, appelant "chacun à prendre ses responsabilités" face au Rassemblement national qui est "aux portes" de Marseille, mettant LFI et la droite sous pression.
Municipales à Marseille: Payan repart seul face au RN
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