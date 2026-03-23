"On a besoin d'unité, on a besoin d'alliances", déclare Éric Ciotti au lendemain de sa victoire à Nice. Le député UDR, allié au RN,l'a emporté face à Christian Estrosi (Horizons), mettant ainsi fin à 18 ans de pouvoir de son rival, et offrant la cinquième ville de France à l'extrême droite. SONORE
Municipales à Nice: "on a besoin d'alliances" (Éric Ciotti)
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