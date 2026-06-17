La France, championne du monde 2018 et finaliste de la dernière édition, a débuté son Mondial-2026 par un succès 3-1 face au Sénégal, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, désormais meilleur buteur de l'histoire des Bleus (58 buts), mardi à East-Rutherford, en banlieue de New-York.
Mondial-2026: la France lancée face au Sénégal (3-1) avec un doublé de Mbappé
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