Monaco a battu le Paris Saint-Germain, leader du championnat, pour la deuxième fois de la saison, en s'imposant au Parc des Princes vendredi soir (3-1).
Monaco s'impose contre le PSG en Ligue 1 pour la deuxième fois de la saison
