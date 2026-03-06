Brésil : douze morts dans l'effondrement d'une maison de retraite

Les secours sur le site de l'effondrement d'une maison de retraite à Belo Horizonte, au Brésil, le 5 mars 2026 ( AFP / DOUGLAS MAGNO )

Douze personnes sont mortes jeudi lorsqu'une résidence pour personnes âgées s'est effondrée dans la ville de Belo Horizonte, dans le sud-est du Brésil, selon le dernier bilan des secours.

Un précédent bilan faisait état de huit morts. Il n'y a plus aucun disparu.

Au moment de l'effondrement, survenu à l'aube, 29 personnes se trouvaient dans le bâtiment de quatre étages, qui abritait également plusieurs logements et une clinique esthétique, a indiqué le Corps de pompiers de l'Etat du Minas Gerais.

Des images diffusées par les pompiers montrent un bâtiment complètement effondré et des dizaines de secouristes sortant une personne vivante sur une civière, sous les applaudissements de riverains.

Huit victimes ont été secourues avant d'être transférées vers des hôpitaux de la région, dont un enfant de deux ans, extrait conscient et avec des signes vitaux stables, ont précisé les secours.

Neuf autres personnes ont réussi à s'extraire plus tôt des décombres avec l'aide des voisins, parmi elles deux soignants et sept personnes âgées qui se trouvaient dans une zone non directement touchée.

Les causes de l'effondrement font l'objet d'une enquête.

Les pompiers ont annoncé avoir mis fin à leur opération et précisé que le bâtiment disposait de toutes les autorisations en règle.