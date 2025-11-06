Une reine de beauté insultée, des candidates solidaires et un animateur en larmes: un concours Miss Univers moins policé qu'à l'accoutumée se tient cette année en Thaïlande, jusqu'à faire réagir la présidente du Mexique.
Miss Univers: un animateur et une candidate s'écharpent en Thaïlande
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro