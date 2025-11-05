Accident d'un avion-cargo aux Etats-Unis: un moteur s'est détaché au décollage, 11 morts

Photo fournie par Levi Dean montrant de la fumée et des flammes au-dessus du site du crash d'un avion cargo UPS à l'extérieur de l'aéroport international de Louisville, dans le Kentucky, le 4 novembre 2025 ( Courtesy of X account @LeviDean98 / HANDOUT )

Au moins onze personnes sont mortes dans l'écrasement d'un avion-cargo dont un moteur s'est détaché au décollage de l'aéroport de Louisville (centre-est des Etats-Unis), selon les autorités.

Le bilan "est maintenant de 11 morts, mais devrait atteindre 12 d'ici la fin de journée", a affirmé le gouverneur de l'Etat, Andy Beshear.

L'appareil, un McDonnell Douglas MD-11 du transporteur américain UPS qui devait rejoindre Hawaï, s'est écrasé mardi en fin d'après-midi, détruisant des bâtiments et engendrant un impressionnant panache d'épaisse fumée.

Selon un des enquêteurs de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) dépêchés sur place, Todd Inman, les images des caméras de surveillance de l'aéroport "montrent le moteur gauche qui se détache de l'aile pendant l'accélération au décollage".

Le moteur est resté "sur le terrain d'aviation", a-t-il dit à des journalistes, ajoutant que les deux enregistreurs de vol, communément appelés "boîtes noires", avaient été envoyées à Washington pour analyse.

Une vidéo amateur diffusée par la chaîne locale WLKY a montré le moteur gauche de l'avion en feu tandis que l'appareil rasait le sol en tentant de décoller, avant d'exploser plus loin. D'autres images ont ensuite montré un grand brasier s'étalant sur plusieurs centaines de mètres dans une zone de hangars et de parkings.

L'appareil a terminé sa course à près de 5 km de l'aéroport, selon la police, et aurait percuté "de manière assez directe" une installation de recyclage de pétrole, d'après le gouverneur du Kentucky.

Trois membres d'équipage étaient à bord, selon UPS, dont la division aérienne est installée à Louisville, son principal hub aérien aux Etats-Unis.

- Suppressions de vols -

Début septembre, UPS Airlines opérait une flotte d'environ 500 avions de transport de marchandises, dont 27 MD-11.

Mercredi, le groupe américain de messagerie et de livraison de colis a suspendu toutes ses opérations de tri à Louisville pour la deuxième journée consécutive.

Annulés la veille au soir, les vols ont été rétablis mercredi à l'aéroport international Mohamed-Ali de Louisville, a annoncé le maire de la ville, Craig Greenberg.

L'accident intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire, due à un désaccord entre républicains et démocrates au Congrès, se font particulièrement ressentir dans le domaine du transport aérien aux Etats-Unis.

Depuis plusieurs semaines, des pénuries de contrôleurs aériens - qui travaillent depuis le 1er octobre sans être payés - entraînent retards et annulations de vols à travers le pays.

De la fumée au-dessus du site du crash d'un avion-cargo près de l'aéroport international de Louisville, dans le Kentucky, le 4 novembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Stephen Cohen )

Le gouvernement a annoncé mercredi qu'il allait demander aux compagnies aériennes de supprimer des vols à compter de vendredi "pour réduire la pression" sur le contrôle aérien, qui fait face à un fort absentéisme en raison de ce "shutdown".

Le dernier accident aérien majeur aux Etats-Unis s'est produit le 29 janvier à proximité de l'aéroport Ronald-Reagan de Washington, quand un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne sur le point d'atterrir, tuant 67 personnes au total.