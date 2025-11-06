 Aller au contenu principal
Toutânkhamon fascine, Ghibli s’expose

information fournie par France 24 06/11/2025 à 15:41

Au sommaire : une affluence record au Caire pour admirer les trésors de Toutânkhamon réunis pour la première fois au Grand musée Egyptien, un hommage parisien à Isao Takahata, le cofondateur du mythique Studio Ghibli, et le grand retour de la photographe kényane Thandiwe Muriu à la 193 galerie. L’art sous toutes ses formes est à l’honneur dans ce numéro de À l’Affiche présenté par Sonia Patricelli.

