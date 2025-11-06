 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 05/11/2025

information fournie par Libertify 06/11/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom , Bouygues , Eutelsat , Rubis , Tesla . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALSTOM
21,600 EUR Euronext Paris +1,46%
BOUYGUES
39,760 EUR Euronext Paris +1,45%
EUTELSAT
3,215 EUR Euronext Paris -3,89%
RUBIS
31,420 EUR Euronext Paris +0,38%
TESLA
462,0700 USD NASDAQ +4,01%

1

L'offre BoursoBank