À la Une de la presse, vendredi : les vives réactions dans la presse française après le vote d'une résolution du RN sur l'accord franco-algérien de 1968 ; aux États-Unis, des réactions aussi intenses à l'annonce de Donald Trump de vouloir reprendre les essais nucléaires ; et une question dans la presse sportive : pourquoi y'a-t-il autant de blessures musculaires au PSG ?
"Victoire historique", "refoulé colonial" : la presse réagit au vote de la résolution du RN
