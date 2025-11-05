La plateforme en ligne Shein sous la menace d'une suspension en France

Des personnes font la queue devant le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique du commerce en ligne Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le gouvernement a annoncé vouloir suspendre la plateforme asiatique en ligne Shein, le jour de l'inauguration mercredi de son premier magasin au monde, en plein coeur de la capitale française, à la suite de l'enquête judiciaire ouverte pour la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé engager une procédure de "suspension" en France de la plateforme numérique du distributeur Shein, "le temps" que cette dernière se conforme aux lois du pays.

"Un premier point d'étape devra être fait par les ministres dans les 48 prochaines heures", selon Matignon, qui n'a pas précisé les modalités de l'opération.

Shein a dit prendre acte de la décision du gouvernement, dans un communiqué, martelant que "la sécurité de nos clients et l'intégrité de notre marketplace (place de marché où sont proposés des produits de vendeurs tiers, NDLR) sont nos priorités absolues".

La plateforme souhaite "engager" rapidement le dialogue avec les autorités françaises "afin de répondre aux préoccupations exprimées et de présenter les mesures déjà mises en œuvre pour protéger les consommateurs français".

Shein a annoncé en parallèle suspendre sa "marketplace" en France, après le scandale lié à la vente de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes.

La plateforme a fait ce choix "à la suite de préoccupations liées à certaines mises en ligne effectuées par des vendeurs tiers indépendants" et "indépendamment" de la décision de Matignon.

Ce rebondissement intervient quelques heures à peine après l'inauguration à 13h au BHV de la première boutique physique de Shein, au 6e étage de ce grand magasin au coeur de la capitale française.

Frédéric Merlin, le patron de la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV depuis 2023, s'est dit devant la presse "satisfait" de cette suspension de la "marketplace". "J'espère qu'enfin on pourra arrêter de vendre des produits illicites sur ces places de marché", a-t-il déclaré.

- "Shein non merci" -

Sous la vigilance d'un important dispositif policier, des premiers clients, majoritairement des femmes, sont venus dans l'espace Shein de plus de 1.000 m2, par "curiosité" ou parce que "c'est moins cher".

Hammani Souhaila, une des premières clientes, sortie tout de même avec un t-shirt à 16,49 euros pour sa fille de 17 ans, a regretté que les produits vendus au BHV étaient "plus chers qu'en ligne".

Laure, cheffe d'entreprise dans le médical, 58 ans, est elle clairement déçue: "c'est une arnaque ! Il ne faut pas sortir de HEC pour comprendre ça, je ne reviendrai pas". Elle a toutefois acheté une chemise à 16 euros, intéressée par le bon d'achat équivalent valable dans le reste du BHV.

Face au BHV, le message "Shein non merci" trône sur une affiche en haut de l'Hôtel de Ville, sous la fenêtre de l'élu écologiste - et candidat à la mairie de Paris - David Belliard.

L'arrivée de la plateforme, fondée en 2012 en Chine et désormais basée à Singapour, cristallise les tensions autour de la régulation du commerce en ligne et de la mode jetable.

La vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine sur son site internet, constatée par la direction générale de la Répression des fraudes, a entraîné l'ouverture d'une enquête judiciaire. Shein a depuis assuré avoir interdit les produits de type "poupées sexuelles".

"Les poupées, comme par hasard c'est arrivé là, ça ne m'a pas empêché de venir", répond une autre cliente, Fatima Mriouch, éducatrice de 48 ans. Venue "par curiosité", elle estime qu'"il n'y a pas que Shein" en cause dans les dérives environnementales ou sociales du secteur textile mondial.

- Bientôt cinq autres magasins Shein -

Une employée de Shein dans le premier magasin physique du géant de l'e-commerce asiatique installé au BHV à Paris, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

L'entreprise a déjà écopé cette année en France de trois amendes pour un total de 191 millions d'euros, pour non-respect de la législation sur les cookies, fausses promotions, informations trompeuses et non-déclaration de microfibres plastiques.

Si Shein est autant décrié, outre les accusations de recours à des sous-traitants sous-payés et des pratiques supposées néfastes pour l'environnement, c'est aussi parce qu'il est accusé de causer la ruine du secteur du textile et des petits commerces.

Plusieurs marques françaises ont d'ailleurs fui le BHV, dénonçant un partenariat en contradiction avec leurs valeurs et leurs intérêts.

Cinq autres boutiques Shein ouvriront en province prochainement à Angers, Dijon, Grenoble, Limoges et Reims.