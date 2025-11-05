Des gendarmes se trouvent près de la voiture incendiée dans laquelle était le conducteur qui a volontairement percuté et blessé dix personnes entre les communes de Dolus d'Oléron et Saint-Pierre d'Oléron.
Ile d'Oléron: les gendarmes près de la voiture du suspect
