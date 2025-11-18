Le salon Milipol, grand-messe mondiale de la sécurité intérieure, a été inauguré ce mardi par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, à Villepinte. Plus de 1 200 exposants, 175 délégations étatiques et 32 000 visiteurs sont attendus jusqu'à vendredi pour une édition record, portée par un marché mondial en plein boom.
Milipol 2025 : le marché de la sécurité mondiale explose
