Il pourrait perdre le contrôle du Congrès américain lors des élections de mi-mandat. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump multiplie les accusations de fraudes électorales, la plupart du temps sans fondement. Info ou Intox avec Jules Boiteau.
Midterms : comment Donald Trump pave le récit d'un vote volé en cas de défaite
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