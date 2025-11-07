Emmanuel Macron conclut vendredi 7 novembre sa tournée en Amérique latine par une visite à Mexico, où il entend "resserrer les liens" politiques et économiques entre la France et le Mexique, un an après l'entrée en fonctions de la présidente de gauche Claudia Sheinbaum. Mais la visite vient aussi avec un volet culturel. La présidente devrait évoquer le délicat sujet de la restitution de deux codex conservés en France. L'analyse de notre chroniqueur international, Bruno Daroux.
Mexique : le retour de deux codex préhispaniques au menu de la visite d'Emmanuel Macron
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro