Du haut de ses 15 ans, Skye Parker se voit déjà "devenir championne du monde de Formule 1." Hommes et femmes peuvent devenir pilotes de F1, mais cela fait des décennies qu'une femme n'a pas concouru au plus haut niveau de ce sport. Au Royaume-Uni, souvent qualifié de berceau de la Formule 1, des efforts sont déployés pour lutter contre les inégalités de genre sur les circuits et attirer davantage de filles.
Sur les circuits, les filles britanniques rêvent de Formule 1
