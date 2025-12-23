Différentes espèces d'esturgeons sont élevées pour leur caviar dans le monde entier, mais Matey Mateev, en Bulgarie, s'est spécialisé dans l'un des plus rares: le béluga. Avec son exploitation sur le lac Kardjali, il produit le "roi des caviars".
Le caviar de béluga, trésor du lac Kardjali en Bulgarie
