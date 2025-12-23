Le département de l'Hérault est toujours placé en vigilance rouge mardi pour des crues exceptionnelles, survenues la veille à la suite de fortes précipitations qui s'éloignent, indique Météo-France.
Vigilance crues: l'Hérault maintenu en rouge
