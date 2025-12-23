Une explosion s'est produite mardi matin dans un pavillon résidentiel à Magny-les-Hameaux (Yvelines), faisant au moins quatre blessés graves dont trois enfants âgés de 2 à 5 ans.
France: explosion d'un pavillon dans les Yvelines
