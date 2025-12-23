Déguisés en pirates, des dizaines de motards ont parcouru Caracas lundi pour protester contre la saisie de navires transportant du pétrole vénézuélien par les Etats-Unis, dans le cadre de leur blocus contre des pétroliers sanctionnés.
Venezuela: Trump "pirate des Caraïbes", lancent des manifestants pro-pouvoir
