Les agriculteurs en colère, qui bloquent encore l'A63 près de Bordeaux et l'A64 en Haute-Garonne se préparent à passer les fêtes de Noël sur leurs barrages pour protester contre la gestion de l'épidémie de dermatose bovine.
Colère agricole: les irréductibles se préparent à passer Noël sur leurs barrages
