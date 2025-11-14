La présidente mexicaine Claudia Scheinbaum, victime d'une agression sexuelle en pleine rue le 4 novembre, a présenté un plan pour encourager les plaintes et les sanctions contre les agresseurs. Mais pour beaucoup de femmes, le projet n'est pas assez ambitieux face à l'ampleur du harcèlement sexuel au Mexique.
Mexique : après son agression, la présidente lance un plan national contre les violences sexuelles
