La mère et le frère de Lola Daviet arrivent au tribunal de Paris au dernier jour du procès de Dahbia Benkired, accusée d'avoir violé, torturé et tué la fillette de 12 ans à Paris en 2022, alors que sont attendus les réquisitions, les plaidoiries de la défense et le verdict. Dahbia Benkired encourt la réclusion criminelle à perpétuité. IMAGES
Meurtre de Lola: arrivée des proches au dernier jour de procès
